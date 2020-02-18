Принципы публичной власти: что изменится в работе органов самоуправления РФ

В Конституцию внесут понятие единой публичной власти. Ее частью станет и местное самоуправление - та часть власти, которая ближе всего к народу. О том, что изменится в их полномочиях и работе, объяснил депутат Государственной думы, член рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ Олег Смолин в программе «Между тем».

«Сейчас у нас местное самоуправление - это самая обделенная властью часть нашей политической системы. Точнее сказать, так: полномочий местному самоуправлению отдали гораздо больше, чем денег», - заявил собеседник «Звезды».

По его словам, объявление местного самоуправления публичной властью по идее должно означать, что полномочия этих органов должны быть в большей степени обеспечены, в том числе финансовой поддержкой.

«Мы еще не видели Конституцию во втором чтении, но предполагается, что те полномочия, которые будут переданы местному самоуправлению региональными, в частности, органами власти, должны передаваться вместе с деньгами», - объяснил Смолин.

Он отметил, что такое положение предполагает и действующий закон, но по факту происходит не так. Депутат выразил надежду, что после внесения изменений в Конституцию это будет соблюдаться более основательно.

Внести поправки в Конституцию предложил президент страны Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию. Организацией подготовки и проведения общероссийского голосования по этому вопросу будет заниматься ЦИК. Для россиян будет разработано специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет ознакомиться со всеми грядущими поправками в Конституцию.