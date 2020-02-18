«Железный человек» над Дубаем: экстремал устроил шоу на реактивном крыле

Французский пилот Винс Реффет устроил невероятное представление в небе над Дубаем. Мужчина надел реактивный ранец, поднялся на высоту 1800 метров и пролетел над небоскребами.

С помощью уникального костюма и крыла Jet Wing пилот смог разогнаться до 240 км в час и несколько минут летал на автопиолоте.

Экстремальный трюк завершился благополучно, на земле француза встретила его команда, которая все это время следила за ходом полета.