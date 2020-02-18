Сербский народ не сломлен: Шойгу о выставке, посвященной агрессии НАТО в 1999 году

Министр обороны РФ Сергей Шойгу оставил отзыв после посещения в Белграде выставки «Оборона-78». Экспозиция посвящена агрессии НАТО в 1999 году, когда Югославия 78 дней оборонялась против войск Североатлантического альянса.

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«Агрессия НАТО против Югославии унесла жизни многих невинных людей - женщин, стариков, детей. Но сербский народ благодаря мужеству, храбрости и силе духа так и не был сломлен. Мы не вправе забыть эту трагедию и обязаны сделать все возможное, чтобы подобное больше не повторилось», - говорится в сообщении.

Двадцать четвертого марта 1999 года силы НАТО начали военную операцию против Югославии под кодовым названием «Союзная сила». ВВС альянса в течение нескольких месяцев нанесли серию ракетно-бомбовых ударов по территории Союзной Республики Югославия.

Формальным поводом для авиаударов стали обвинения в адрес официального Белграда в проведении этнических чисток против албанского населения Косово. Совет Безопасности ООН не давал разрешения на бомбардировку Югославии. Тогда жертвами агрессии войск альянса стали около двух тысяч мирных людей, были разрушены объекты инфраструктуры, административные здания, жилые дома.