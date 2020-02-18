Эксперт рассказал о главной угрозе нового метода кражи личных данных

Эксперт по информационной безопасности профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ имени Баумана Виталий Вехов высказал свое мнение о новой технологии воровства персональных данных интернет-пользователей.

Информационный метод, в последнее время становящийся все более популярным и распространенным, позволяет узнавать номер телефона устройства, с которого посетители заходят на специально закодированные сайты.

В разговоре с RT специалист указал, что увеличение числа преступлений, имеющих отношение к краже персональных данных, является следствием изменений современной экономики. Развитие информационно-коммуникационных технологий и перевод экономических операций в цифровую сферу привели к появлению новых опасностей для рядового потребителя.

Так, наибольшую угрозу недавно появившейся технологии перехвата мобильных номеров Вехов видит в том, что номера имеют привязку к паспортным данным абонента. Эти исключительно важные данные потенциально также могут стать известны посторонним лицам.

«Стоит отметить, что этот способ является достаточно сложным по преступному исполнению, но эффективным», - подчеркнул специалист.

Вехов обратил внимание, что цифровые персональные данные в современном мире могут сказать о нас множество различной информации. Так, сегодня к ним привязаны практически все параметры идентификации пользователей, включая те, что открывают доступ к банковскому счету.