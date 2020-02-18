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«Аэрофлот» сократил число рейсов в Китай

Ирина Егорова
00:48 18.02.2020
Сейчас «Аэрофлот» является единственным авиаперевозчиком, которому разрешено поддерживать сообщение с Китаем. Но из-за уменьшения спроса на полеты было принято решение сократить их.
«Аэрофлот» сократил число рейсов в Китай
© Фото: Michal Kamaryt CTK Globallookpress

Из-за коронавируса COVID-2019 «Аэрофлот» сократил число и частоту рейсов в КНР. Об изменениях в расписании полетов авиакомпания сообщила на своем официальном сайте. 

Число рейсов из Москвы в Пекин и Шанхай сократится с двух до одного в период с 18 февраля по 28 марта. Количество рейсов в Гуанчжоу в этот же период снижается до четырех в неделю. Также до четырех в неделю сократится число полетов в Гонконг с 1 по 28 марта.

«Аэрофлот временно вносит изменения в расписание полетов в Китай в связи со снижением спроса», - сообщается на сайте перевозчика.

С февраля авиасообщение между Россией и Китаем было ограничено в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. На сегодняшний день только «Аэрофлоту» и четырем китайским авиакомпаниям разрешено совершать рейсы из Москвы. С 14 февраля вступил в силу запрет и на чартерные полеты в Китай. Сообщение с Поднебесной приостановили Грузия, Казахстан и Украина, от рейсов также отказались такие авиаперевозчики, как American Airlines, Lufthansa, British Airways, United Airlines.

С конца декабря коронавирус распространился уже в 26 странах. Болезнь получила официальное название COVID-19. Всемирная организация здравоохранения признала новый вирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Сейчас врачи разрабатывают вакцину от заболевания. Число инфицированных достигает почти 71 тысячи человек. Погибли от пневмонии, вызванной новым видом вируса 1775 больных.

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