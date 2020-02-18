«Корабль-призрак»: к берегам Ирландии прибило таинственное судно без экипажа

В прибрежных водах ирландского графства Корк был замечен грузовой корабль MV Alta.

77-метрвое судно оказалось полностью пустым. О судьбе экипажа ничего известно не было. В береговой охране выдвинули версию, что корабль прибило к берегу после прошедшего накануне шторма.

Как сообщает The Guardian, призрачное судно в последний раз было замечено в августе 2019 года в Атлантическом океане, откуда оно, предположительно, пройдя мимо Африки и Испании, и пришло к ирландским берегам.

Осенью 2018 года этот же корабль отметился недалеко от юго-восточной части Бермудских островов. Там он был серьезно поврежден и оставлен экипажем из 10 человек, отбывших с помощью спасателей.

Судно транспортировали в Гайану, где его угнали неизвестные. Что произошло с угонщиками и по каким причинам они оставили MV Alta, остается неизвестным.