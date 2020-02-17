В РУДН начали принимать фотографии ветеранов для проекта «Дорога памяти»

В Москве в Российском университете дружбы народов открылся пункт приема фотографий и данных об участниках Великой Отечественной войны. Собранные материалы появятся в грандиозной галерее «Дорога памяти». Она создается в подмосковном парке «Патриот» к 75-й годовщине Победы.

Цель экспозиции - сохранить истории тех, кто сражался за Родину. Вот и в РУДН студентам и сотрудникам вуза подробно рассказывают о проекте и помогают оцифровать фото их родных.

Принять участие в «Дороге памяти» может каждый, предоставив сведения о своих близких - бойцах Красной Армии или тружениках тыла. Для этого надо лишь зайти в специальный раздел на сайте Минобороны РФ. Дальше нужно выбрать фото ветерана и загрузить его в базу данных. Сведения автоматически попадут в мультимедийную галерею.

Участие в этом беспрецедентном по масштабу проекте приняли и ведущие телеканала «Звезда». У всех из них тоже есть истории, которыми они гордятся.