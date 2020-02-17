Судьба СНВ-III: глава комитета СФ рассказал о возможном участии Китая в договоре

Китай в будущем сможет присоединиться к российско-американскому Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, так называемому СНВ-III. В этом уверен глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«Что касается заявлений США, что Китай должен подключиться к СНВ-III. Я нисколько не сомневаюсь, что со временем Китай подключится к вопросу сокращения и ограничения стратегических наступательных вооружений и будет также на стороне того, чтобы сокращать количество боеголовок и создавать более весомый контроль их получения, размещения, хранения и тому подобное», - считает он.

Договор между РФ и США вступил в силу в 2011 году. Срок его действия истекает в начале 2021 года. По мнению Бондарева, вопрос о продлении СНВ-III зависит в основном от Штатов, так как Россия считает необходимым дальнейшее выполнение договора.

«Я лично думаю, что американцы должны продлить этот договор и работать над тем, чтобы в дальнейшем другие ядерные державы также туда входили, а также вырабатывать единую концепцию безопасности. Ну а как пойдет дальше, покажет время, ведь не все зависит от президента США», - заявил он ТАСС.

По обоюдному согласию сторон договор может быть продлен до 2026 года.