Бондарев: РФ может оперативно изготовить РСМД в случае соответствующих действий США

Россия в состоянии за полгода-год изготовить ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования, если США предпримут шаги по разработке, производству и размещению ракет данного класса в других странах. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Восполнить отсутствие данных ракет за самое минимальное время поможет имеющееся технологическое оборудование, а также научный потенциал, который есть в военных институтах и КБ различных фирм и концернов.

«Мы часто бываем на предприятиях промышленности, смотрим, как они оснащены. Конечно, сделать ракету очень быстро, может быть, и не получится, но в течение полугода-года ее можно вывести на испытания, и ракета будет», - пояснил ТАСС глава комитета.

По мнению сенатора, возможность перезаключения российско-американского Договора о РСМД сохраняется. Однако он убежден, что это должно быть сделано на равных, а не «на кабальных» условиях.

«С подсчетом всех ракет у стран, которые имеют возможность их изготовления и применения, с дальнейшим глобальным контролем по этому направлению», - сказал Бондарев.

Действие ДРСМД прекратилось 2 августа 2019 года по инициативе США. Американская сторона объяснила свои действия якобы отказом России выполнить ультиматум по уничтожению новых крылатых ракет типа 9М729, которые, по мнению Вашингтона и его союзников по НАТО, «нарушают» положения договора. В свою очередь, в Центре военно-политических исследований МГИМО МИД России после этого подсчитали, что американская сторона нарушила ДРСМД 117 раз.