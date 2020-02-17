Названа причина разворота на Москву лайнера, летевшего из Уфы в Пхукет

Пассажирский самолет Boeing 777 компании Nordwind Airlines, который вылетел из Уфы в Пхукет и вскоре поменял курс на Москву, сделал это из-за того, что у воздушного судна сработала сигнализация о незакрытии багажного люка. Об этом сообщил «Звезде» директор по связям с общественностью авиакомпании Александр Сухоруков.

«Варианта было два: либо совершать посадку в Уфе, но для этого необходимо было сбросить топливо, а аэропорт разрешения на эту процедуру не дал, либо возвращаться в Москву», - сказал он.

По словам Сухорукова, лайнер совершил благополучное приземление в Шереметьево. После этого самолет был заправлен, а затем воздушное судно отправилось по маршруту в Пхукет.