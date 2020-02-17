Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Кремлевские курсанты начали подготовку к параду Победы на Красной площади

Алексей Алексеев
08:08 17.02.2020
Через три месяца курсанты Московского высшего общевойскового командного училища пройдут торжественным маршем по брусчатке Красной площади.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Курсанты Московского высшего общевойскового командного училища готовятся к параду Победы на Красной площади. Тренировки проходят шесть дней в неделю по несколько часов, а плюс к ним - занятия в спортзале.

До главного международного события 2020 года остается всего три месяца. Девятого мая в парадной форме, под звуки сводного оркестра, кремлевские курсанты пройдут торжественным маршем по Красной площади на параде в честь 75-летия Великой Победы. А пока аккомпанементом им служат только барабан и замечания внимательного командира.

Ногу при ходьбе строем нужно поднимать на 30 сантиметров от земли, тянуть носок и опускать плотно на всю поверхность ступни с характерным звуком. Так получается знаменитый «печатный шаг». Для того, чтобы он был красивым и ровным, нужны выносливость и растяжка. 

На кремлевских курсантов всегда особое внимание: на них равняются и другие участники парада. А каждый шаг знаменной группы - вообще считается образцом для подражания. Курсанты училища закрывают пешую часть парада. Это престиж, большая ответственность и традиция, которая передается из поколения в поколение.

Профессор строевой подготовки - 94-летний Владимир Янгарев. В свои почетные годы он не уступает выправкой молодым офицерам. За плечами полковника - больше полусотни главных парадов страны. И лучше его курсантов не ходил никто.

«Строевая подготовка начинается с команды "Становись!". По этой команде становятся прямо, пятки вместе, носки разводят», - говорит ветеран МВОКУ.

Прежде чем сойтись в парадные коробки, курсанты отрабатывают слаженность в составе шеренг. Синхронными должны быть не только движения ног, рук и головы, но даже взгляд. Придумали в Кремлевском училище и свои ноу-хау для строевой подготовки: нижний уровень и средний - для положения рук, а верхний - для подбородка. Тогда и строй получается как по линейке.

На параде 9 мая в Москве торжественным маршем по Красной площади пройдут более 14 тысяч военнослужащих и 300 единиц военной техники, в том числе новой, которую в сердце столицы еще не видели.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата16.02.2020, 08:47
Глава КНР рассказал о принимаемых мерах по нераспространению коронавируса
Дата14.02.2020, 07:25
Стрельба в движении: танкисты на Дальнем Востоке начали подготовку к АрМИ-2020
Дата16.02.2020, 19:03
Мужская сборная России победила в общем зачете Кубка мира по шорт-треку в эстафете
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата14.02.2020, 15:01
Серийный Бе-200ЧС для ВМФ России поднялся в воздух
Дата14.02.2020, 06:33
Сгоревшие в огне устрашения: 75 лет назад авиация США и Британии полностью уничтожила Дрезден
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
08:40 Армия
Видео
Модернизированные «Грады» испытали артиллеристы в Кемеровской области
08:08 В стране и мире
Видео
Кремлевские курсанты начали подготовку к параду Победы на Красной площади
07:59 Армия
Видео
Курсанты академии ПВО подарили парад ветерану Великой Отечественной войны в Смоленске
07:34 В стране и мире
Лавров предложил новые переговоры по Ближнему Востоку
07:02 В стране и мире
Видео
На своих двоих: сербский пенсионер отправился пешком на парад Победы в Москву
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Составлен рейтинг регионов РФ по качеству жизни
На краю космоса: опубликованы фото самых высоких облаков на Земле
Ученые назвали способ вдвое снизить риск сердечного приступа
Психологи назвали черты мужчин, которые привлекают женщин
Видео
Истинная радость: встреча собаки и астронавта после года разлуки попала на видео
Видео
Бронетанковое сердце: военнослужащий сделал своей девушке необычное предложение
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.