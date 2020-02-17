Кремлевские курсанты начали подготовку к параду Победы на Красной площади

Курсанты Московского высшего общевойскового командного училища готовятся к параду Победы на Красной площади. Тренировки проходят шесть дней в неделю по несколько часов, а плюс к ним - занятия в спортзале.

До главного международного события 2020 года остается всего три месяца. Девятого мая в парадной форме, под звуки сводного оркестра, кремлевские курсанты пройдут торжественным маршем по Красной площади на параде в честь 75-летия Великой Победы. А пока аккомпанементом им служат только барабан и замечания внимательного командира.

Ногу при ходьбе строем нужно поднимать на 30 сантиметров от земли, тянуть носок и опускать плотно на всю поверхность ступни с характерным звуком. Так получается знаменитый «печатный шаг». Для того, чтобы он был красивым и ровным, нужны выносливость и растяжка.

На кремлевских курсантов всегда особое внимание: на них равняются и другие участники парада. А каждый шаг знаменной группы - вообще считается образцом для подражания. Курсанты училища закрывают пешую часть парада. Это престиж, большая ответственность и традиция, которая передается из поколения в поколение.

Профессор строевой подготовки - 94-летний Владимир Янгарев. В свои почетные годы он не уступает выправкой молодым офицерам. За плечами полковника - больше полусотни главных парадов страны. И лучше его курсантов не ходил никто.

«Строевая подготовка начинается с команды "Становись!". По этой команде становятся прямо, пятки вместе, носки разводят», - говорит ветеран МВОКУ.

Прежде чем сойтись в парадные коробки, курсанты отрабатывают слаженность в составе шеренг. Синхронными должны быть не только движения ног, рук и головы, но даже взгляд. Придумали в Кремлевском училище и свои ноу-хау для строевой подготовки: нижний уровень и средний - для положения рук, а верхний - для подбородка. Тогда и строй получается как по линейке.

На параде 9 мая в Москве торжественным маршем по Красной площади пройдут более 14 тысяч военнослужащих и 300 единиц военной техники, в том числе новой, которую в сердце столицы еще не видели.