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Лавров предложил новые переговоры по Ближнему Востоку

Валентина Пескова
07:34 17.02.2020
Глава МИД РФ заявил о необходимости международной встречи по урегулированию ближневосточного конфликта.
Лавров предложил новые переговоры по Ближнему Востоку
© Фото: Sven Hoppe, dpa, Globallookpress

Так называемый «квартет посредников» мог бы продолжить выполнять свою роль по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, для чего необходимо провести многосторонние переговоры. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

По словам главы МИД РФ, интервью с которым опубликовала La Stampa, для реального продвижения к справедливому двугосударственному урегулированию палестинского вопроса нужны как подлинные усилия самих палестинцев и израильтян, так и международное сопровождение процесса.

«Считаем, что данную роль мог бы взять на себя "квартет" международных посредников, являющийся единственно признанным СБ ООН механизмом сопровождения ближневосточного мирного процесса. Россия как член "четверки" готова способствовать выходу на компромиссные развязки», - сказал российский министр.

Под «квартетом посредников» подразумеваются представители ООН, ЕС, России и США.

Ранее в конце января свой план по урегулированию конфликта между Палестиной и Израилем предложил Дональд Трамп, назвав его «сделкой века».

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