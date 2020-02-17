На своих двоих: сербский пенсионер отправился пешком на парад Победы в Москву

72-летний пенсионер пешком отправился из Сербии в Москву, чтобы вживую увидеть юбилейный парад Победы на Красной площади.

К походу Милован Милутинович готовился целых полгода, поэтому никакие трудности в пути ему не страшны. И это при том, что ежедневно мужчине придется проходить по 40 километров, а общий путь составит более 2,5 тысяч километров.

Маршрут пенсионера пройдет сразу через три страны: Венгрию, Польшу и Белоруссию. Кроме того, он мечтает своими глазами увидеть на параде президента РФ Владимира Путина.

На счету пенсионера это уже не первый поход. В 2012 году он пешком дошел из Сербии в Лондон, чтобы увидеть Олимпийские игры.