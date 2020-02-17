Под ударом снежной стихии: Владивосток накрыл мощный циклон

Столица Приморского края минувшим днем пережила удар снежного циклона, в результате которого в городе за сутки выпала месячная норма снега. Циклон принес и штормовой ветер скоростью до 25 метров в секунду. Отменены поездки междугородних автобусов и внутренние авиарейсы.

Из-за гололеда в городе увеличилось число ДТП. На улице Тунгусская произошло столкновение сразу 10 машин, сообщило УМВД по Приморскому краю.

«На данном участке дороги пострадал один из участников ДТП. 30-летний автомобилист, находясь за рулем автомобиля Сузуки Джимни, не справился с управлением и совершил наезд на водителя, стоявшего рядом со своим транспортным средством. В результате наезда 48-летний мужчина получил перелом бедра и был госпитализирован в травматологическое отделение городской больницы», - говорится в сообщении.

По данным администрации Владивостока, в уборке снега задействованы 195 человек и более 100 единиц техники. Несмотря на то, что на некоторых улицах движение затруднено, в городе вышли на маршруты 515 автобусов, 11 трамваев и 7 троллейбусов.

По сообщению Примгидромета, снег и метель в городе продолжатся и в понедельник, в дальнейшем снегопад должен утихнуть, но продолжится сильный ветер.