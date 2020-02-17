Рейс Уфа - Пхукет неожиданно сменил курс и приземлился в Москве

Самолет, вылетевший из Уфы и державший курс на таиландский Пхукет, сменил курс и направился в сторону российской столицы. Речь идет о Boeing 777 компании Nordwind Airlines.

По данным РИА Новости, лайнер некоторое время кружил неподалеку от Уфы, а после был перенаправлен в Шереметьево. Там он приземлился после пяти часов утра по московскому времени.

Сообщается, что причиной смены курса стало срабатывание датчика о неисправности одной из систем лайнера. По данным авиакомпании, которые приводит «Интерфакс», самолет был направлен в Москву по техническим причинам. Перевозчик заверил, что лайнер вылетит в Таиланд в семь часов утра по московскому времени.