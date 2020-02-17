ЦБ РФ может изменить основания для блокировки счетов

Критерии, по которым операции с денежными средствами могут быть признаны сомнительными и привести к блокировке счетов, предлагает изменить Центробанк. В последний раз данный список критериев обновлялся восемь лет назад, поэтому внесение в него поправок вполне логично.

В частности, из списка предлагается исключить основание, когда клиент проводит операции, несмотря на высокие заградительные тарифы или комиссии, сообщает РБК. Также из списка критериев могут исчезнуть сложные расчеты по нестандартным схемам, но вместо них будет введен новый пункт: когда клиент отказывается от разовой операции или просит закрыть счет и выдать деньги.

Если возникают подозрения, что целью финансовой операции является отмывание денег или их обналичивание, банки также будут иметь право отказывать в ее проведении. Кроме того, критерием сомнительной операции могут также являться случаи, когда физические лица регулярно снимают со счета наличные средства, которые поступают туда от юридического лица или ИП.

Сомнительными также предлагается считать дистанционные операции, которые совершают с одной группы IP-адресов или одного устройства по счетам разных компаний, которые к тому же зарегистрированы в разных странах и принадлежат разным владельцам. Также в перечень могут попасть операции, с помощью которых приобретают или продают виртуальные активы.