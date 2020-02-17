Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

ЦБ РФ может изменить основания для блокировки счетов

Валентина Пескова
06:29 17.02.2020
Внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых могут заблокировать счета, предложил Центробанк.
ЦБ РФ может изменить основания для блокировки счетов
© Фото: Simon Belcher, imageBROKER.com, Globallookpress

Критерии, по которым операции с денежными средствами могут быть признаны сомнительными и привести к блокировке счетов, предлагает изменить Центробанк. В последний раз данный список критериев обновлялся восемь лет назад, поэтому внесение в него поправок вполне логично.

В частности, из списка предлагается исключить основание, когда клиент проводит операции, несмотря на высокие заградительные тарифы или комиссии, сообщает РБК. Также из списка критериев могут исчезнуть  сложные расчеты по нестандартным схемам, но вместо них будет введен новый пункт: когда клиент отказывается от разовой операции или просит закрыть счет и выдать деньги.

Если возникают подозрения, что целью финансовой операции является отмывание денег или их обналичивание, банки также будут иметь право отказывать в ее проведении. Кроме того, критерием сомнительной операции могут также являться случаи, когда физические лица регулярно снимают со счета наличные средства, которые поступают туда от юридического лица или ИП.

Сомнительными также предлагается считать дистанционные операции, которые совершают с одной группы IP-адресов или одного устройства по счетам разных компаний, которые к тому же зарегистрированы в разных странах и принадлежат разным владельцам. Также в перечень могут попасть операции, с помощью которых приобретают или продают виртуальные активы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата16.02.2020, 08:47
Глава КНР рассказал о принимаемых мерах по нераспространению коронавируса
Дата14.02.2020, 07:25
Стрельба в движении: танкисты на Дальнем Востоке начали подготовку к АрМИ-2020
Дата16.02.2020, 19:03
Мужская сборная России победила в общем зачете Кубка мира по шорт-треку в эстафете
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата14.02.2020, 15:01
Серийный Бе-200ЧС для ВМФ России поднялся в воздух
Дата14.02.2020, 06:33
Сгоревшие в огне устрашения: 75 лет назад авиация США и Британии полностью уничтожила Дрезден
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
07:02 В стране и мире
Видео
На своих двоих: сербский пенсионер отправился пешком на парад Победы в Москву
06:47 В стране и мире
Видео
Полицейский устроил массовую стрельбу на карнавале в Бразилии
06:42 В стране и мире
Под ударом снежной стихии: Владивосток накрыл мощный циклон
06:29 В стране и мире
ЦБ РФ может изменить основания для блокировки счетов
06:22 В стране и мире
Рейс Уфа - Пхукет неожиданно сменил курс и приземлился в Москве
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
На краю космоса: опубликованы фото самых высоких облаков на Земле
На краю космоса: опубликованы фото самых высоких облаков на Земле
Ученые назвали способ вдвое снизить риск сердечного приступа
Психологи назвали черты мужчин, которые привлекают женщин
Видео
Истинная радость: встреча собаки и астронавта после года разлуки попала на видео
Видео
Бронетанковое сердце: военнослужащий сделал своей девушке необычное предложение
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.