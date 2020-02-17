Составлен рейтинг регионов РФ по качеству жизни

Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье были признаны лидерами по качеству жизни среди регионов России.

В рейтинге, составленном РИА новости, принимались в расчет 70 показателей жизненных условий, на основе которых формировался общий балл региона. Сводный балл первой тройки оказался более 70 при наивысшем значении в 100.

В десятку наиболее комфортных для проживания регионов вошли Краснодарский край, Ленинградская, Калининградская, Белгородская и Воронежская области, а также Татарстан с Югрой.

Попавшие в лидирующую десятку регионы отличаются высоким экономическим развитием и значительной долей в производстве и торговле страны.

На последних ступенях расположились такие регионы, как Бурятия, Калмыкия, Ингушетия, Северная Осетия, Алтай, Курганская область, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Карачаево-Черкесия и Тува.

В этих регионах качество жизни населения считается наиболее низким по России. Общими для замыкающей список десятки стали такие критерии, как невысокое социально-экономическое развитие, большой процент безработицы и низкий доход населения.

Средний балл среди всех регионов в рейтинге составил 46,38.