Сегодня в Москве похоронят легендарного разведчика «Вихря»

Великого отечественного разведчика и Героя России Алексея Ботяна похоронят в понедельник на аллее Героев Троекуровского кладбища Москвы. Он скончался 13 февраля на 104 году жизни.

Война застала его в возрасте 22 лет и в должности унтер-офицера польской армии. После обучения в разведшколе Ботян был направлен во вражеский тыл, где руководил диверсионными отрядами и выполнял самые опасные и сложные задания. Прославленный ветеран с позывным «Вихрь» в 1945 году спал от уничтожения польский Краков.

Позывной «Вихрь» Ботян получил за умение быстро передвигаться. Еще одно прозвище легендарного разведчика - «партизан Алеша». Настоящее имя героя теперь высечено на мемориальном камне в Кракове.