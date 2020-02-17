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Коронавирус: новые жертвы, лекарство и мировое противостояние

Диана Сирази
Ирина Егорова
04:21 17.02.2020
На сегодняшний день число жертв достигло 1770 человек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: TPG globallookpress

Коронавирусом COVID-19 заболело почти 70 тысяч человек, 1770 инфицированных скончалось от пневмонии, вызванной заболеванием. Случаи заражения зафиксированы в 26 странах мира. Но врачи, научное сообщество и простые люди не сдаются, в борьбе с эпидемией предпринимаются все меры для того, чтобы не допустить распространения нового типа пневмонии.

У берегов Японии сейчас пришваторван круизный лайнер Diamond Princess, который стоит на карантине с начала февраля. В заточении плавучей тюрьмы находятся около четырех тысяч человек.

«Вчера 5 часов не было ни интернета, ни телевизора. Это все непросто, но мы держимся! Говорят, мы хорошо выглядим», - рассказал один из пассажиров Дэвид Эйбел.

Среди них есть и россияне, но признаков болезни у них не выявлено. Планировалось, что люди будут находиться на борту лайнера до завершения карантина, то есть до 19 февраля. Однако с постоянно выявляемыми новыми случаями заболевания карантинные меры продлили. 

На карантине наши соотечественники находятся и в Тюмени. 5 февраля два военно-транспортных самолета Ил-76 эвакуировали 144 россиян из зараженного коронавирусом Уханя в Тюмень. С тех пор они находятся на двухнедельном карантине в лечебно-реабилитационном центре «Градостроитель» под присмотром врачей.

«Изолируя себя вы помогаете всему миру бороться с огромной проблемой - короновирусом», - рассуждает Денис Долбнев.

Ранее были выявлены два случая заражения, но больные пошли на поправку. Например, гражданина Китая Ван Юньбин, которого зовут просто Ваня, недавно вылечили от болезни. На данный момент носителей коронавируса в России нет.

«Ни одного больного коронавирусом нет на территории России. При этом две эффективно работающие тест-системы, сертифицированные в Китае, полностью покрывают поток, контролируют каждого прибывающего из Китая», - заявила Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Анна Попова.

И хотя в России официально заболевших нет, остаются пациенты с подозрением на коронавирус. К приезжающим из Китая по всей стране - пристальное внимание, инкубационный период – две недели. Все потому, что Россия делает все возможное, чтобы не впустить вирус в страну: ограничены регулярные рейсы, приостановлено чартерное и транспортное сообщение, закрыта граница по всему Дальнему Востоку, сотрудники аэропортов тоже во всеоружии, проводят термометрию и анкетирование. А в общественных местах, например на крупных московских рынках, где работает много граждан азиатских стран, ежедневно проводится дезинфекция. Одним словом, делают все, чтобы китайский вирус не попал на территорию страны.

На сегодняшний день силы медиков направлены на создание препарата, способного противостоять новому коронавирусу. По данным Всемирной организации здравоохранения, тестирование первой вакцины может начаться уже через четыре-пять месяцев. Ранее китайские врачи нашли эффективный метод лечения - инфицированным больным начали переливать плазму крови от выздоравливающих людей. 

Эксперты из научных кругов тоже внесли свой вклад в борьбе с коронавирусом. На прошедшей неделе специалисты провели совещания в Женеве.

«Если вы посмотрите на статистику клинических испытаний, мы уже видим, что зарегистрировано 84 исследования, все из которых проводятся китайскими учеными. В Китае есть прекрасная инфраструктура и возможности», - говорила главный научный сотрудник ВОЗ Соумья Сваминатан.

В самом Ухане по-прежнему пустынно: торговые центры закрыты, а на улицах мало народу. Но в эпицентре заболевания никто не унывает: китайские спортсмены тренируются прямо в квартирах, наматывая круги, а врачи Уханьской больницы поддерживают заболевших танцами. Родственники навещают больных в ярких костюмах животных. К тому же число выздоровевших по всему миру не может не радовать. Доля вылечившихся выросла в восемь раз. Это значит, что мир обязательно победит в этой  борьбе.

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