Повышенная штормовая: силы ТОФ готовы к снежному циклону в Приморье

Силы Тихоокеанского флота на территории Владивостока и акватории залива Петра Великого, приведены в повышенную штормовую готовность из-за снежного циклона. Ветер в регионе в порывах достигает 18-25 метров в секунду, а высота волны в открытом море превышает 2 метра, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

По его словам, на боеготовность военных непогода не повлияла.

«Штормовая погода не повлияла на боеготовность соединений и воинских частей Тихоокеанского флота, дежурные силы несут службу в штатном режиме», - рассказал он.

Воскресенский добавил, что на боевых кораблях флота, в пунктах базирования проведена подготовка к усилению ветра и волнения: заведены дополнительные швартовые концы, усилена дежурно-вахтенная служба. В повышенной боеготовности пребывают и спасательные суда.

Сейчас осадки во Владивостоке, которые длились почти сутки, почти прекратились, но сохраняется сильный ветер. На данный момент военнослужащие приступили к очистке территории от снега.