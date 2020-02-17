Неуместная шутка: в Челябинске оштрафовали пранкеров за видео с «убийством больного коронавирусом»
По мнению авторов идеи, они таким образом хотели привлечь внимание к «актуальной и важной проблеме».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Челябинске по решению суда были оштрафованы двое мужчин за постановочное видео с убийством зараженного коронавирусом. Нарушителей обвинили в мелком хулиганстве и выписали штраф на тысячу рублей.
На видео местные жители в костюмах химзащиты и медицинских масках стреляют из пистолета-хлопушки по своему товарищу, якобы зараженному. «Больной» хватал за ноги прохожих с криками «Помогите!», чем вызывал испуг и недоумение у окружающих. Видеозапись авторы выложили в интернет, а свой поступок мотивировали тем, что хотели «поднять актуальную и важную проблему».