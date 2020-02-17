Бомбометание от первого лица: лучшие кадры учений летчиков Су-35

В Воронежской и Тверской областях прошли учения по практическому бомбометанию. В ходе данных учений летчики Западного военного округа сбросили свыше 40 бомб.

В зимнее небо поднялись истребители поколения 4++ Су-35С в сопровождении самолетов Миг-31. Взлёты с аэродромов домашнего базирования проводили с интервалами в минуту.

Перед пилотами стояла задача уничтожить наземные цели, имитировавшие вражеские зенитно-ракетный комплекс и колонну танков на марше.

В общей сложности в тренировке приняли участие более 500 военнослужащих. Одной из главных задач стала практика для молодых лётчиков, которые только в прошлом году выпустились из училища.