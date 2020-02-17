В МИД РФ назвали условие для проведения «нормандского саммита»

Решение о проведении нового саммита «нормандской четверки» зависит от выполнения существующих в настоящий момент договоренностей. Так обозначил ситуацию замглавы МИД России Александр Грушко.

«Была абсолютно чёткая договорённость, что новая встреча должна подвести итог тому, что было обговорено на предыдущей встрече», — передает РБК слова дипломата.

В частности, это будет относиться к соглашениям по прекращению огня, разминированию, разведению сил, обмену пленными, внедрении формулы Штайнмайера в законодательство Украины.

Грушко также выделил основное условия для реализации новой встречи в «нормандском формате». Им будет выступать продвижение по ряду договоренностей «как на треке безопасности, так и на политическом треке».

Москва, по его заявлению, будет продвигать необходимость соблюдения договоренностей, достигнутых на предшествующих саммитах. Как подчеркнул дипломат, только реальные изменения к лучшему, происходящие в мире, могут доказать пользу «нормандских» встреч и необходимость их повторения.

Последняя встреча в «нормандском формате», включающем Россию, Францию, Германию и Украину была проведена 9 декабря прошлого года. На ней был определен ряд договоренностей относительной ситуации с ДНР и ЛНР, из которых сегодня выполнена лишь одна - обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом.