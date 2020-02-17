«Обычный работяга»: сосед рассказал о многодетном отце-убийце из Подмосковья

Сосед жителя Подмосковья, который накануне на глазах у собственного сына убил мать, а затем и себя, рассказал о нем. По его словам, мужчина был «обычным работягой».

«Ничего плохого не могу сказать. Всегда здоровался, доброжелательный, с детьми всегда в теннис настольный играл. С алкоголем его не видел», - рассказывает он, потрясенный новостью о случившемся.

Сосед предположил, что к трагедии привел семейный конфликт, возможно, на почве ревности. Также он сказал, что убийцу звали Ариф, по национальности он был азербайджанцем. Он добавил, что мужчина работал грузчиком на местном грузовом терминале.

Как заявляла ранее уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова, семья не состояла на учете и была благополучной.

Многодетный отец 16 февраля в поселке Селятино Наро-Фоминского района Московской области на глазах у 11-летнего сына несколько раз выстрелил в свою жену, а затем покончил с собой. У пары было пять детей. На данный момент решается вопрос их опекунства.