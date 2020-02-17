На краю космоса: опубликованы фото самых высоких облаков на Земле

НАСА опубликовало в своем профиле в инстаграме уникальное фото, на котором запечатлены недоступные обыденному взгляду серебристые облака. Агентство подписало снимок в комментарии как «открытку с края космоса».

© NASA, Instagram

Такие облака можно наблюдать, лишь когда солнце опускается за земной горизонт, освещая их.

НАСА указало, что данный снимок был сделан с МКС на высоте в почти 433 километров над южной частью Тихого океана.

Подобные облака, которые иначе называют «ночными светящимися облаками», являются самыми высокими в земной атмосфере. Они образуются на высоте в 70-95 километров. Солнечный свет, рассеянный мельчайшими ледяными кристаллами, придает облакам их заметный сине-голубой оттенок.