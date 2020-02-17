Эпидемия спама: в России распространяется новый метод кражи личных данных

Жителей России в ближайшем будущем может накрыть волной телефонного спама. Причина тому - все больше и больше набирающая популярность информационная технология, которая позволяет узнавать номера телефонов посетителей, открывших сайт с мобильного устройства. Об этом рассказывает газета «Известия».

Технология быстро распространяется среди маркетологов и пользуется особым спросом в риэлторских фирмах. После посещения определенных сайтов ничего не подозревающих людей быстро записывают в потенциальные клиенты и начинают активно завлекать телефонными звонками.

Сама процедура определения номера посетителя не является технически сложной, но она нарушает два закона сразу: «О рекламе» и «О персональных данных».

Как объясняют специалисты, компании, обращающиеся к таким хитростям в привлечении клиентов, вряд ли самостоятельно работают с подобными технологиями. Более вероятно, что они прибегают к услугам третьих лиц с необходимыми сервисами, найти которых в интернете сегодня не составляет большого труда.

Также эксперты предсказывают рост применения такого рода технологий и их распространение на другие секторы потребления. Причина того, что использование таких технологий еще не является повсеместным - их дороговизна. Дорогими же являются и возможные последствия новых маркетологических методов. Привлеченным к ответственности фирмам, решившим к ним прибегнуть, грозят существенные штрафы.