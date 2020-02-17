Суд в Париже отклонил апелляцию и оставил Винника под стражей

Апелляционный суд Парижа отклонил жалобу российских юристов относительно Александра Винника. Согласно решению, россиянин останется под стражей.

Ранее посольство России в Париже отправило во французский МИД ноту протеста с требованием соблюдать права российского гражданина.

Суд над подозреваемым изначально должен был проходить в закрытом режиме, но защита Александра Винника настояла на обеспечении открытости процесса для прессы.

Россиянин был арестован в 2017 году в Греции по обвинению в ряде киберпреступлений, связанных с вымогательством денег у интернет-пользователей. С 23 января Винник содержится под стражей на территории Франции.

Защита Александра Винника, по заявлению его адвоката, сделанному РИА Новости, продолжит требовать освобождения российского гражданина и подаст повторную апелляцию в суд Парижа.

Сам Винник 20 декабря прошлого года в знак протеста против нарушения его прав и незаконно долгого содержания под стражей объявил голодовку, которая закончилась лишь несколько дней назад.



