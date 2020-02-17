Директор Диброва прокомментировал информацию о госпитализации журналиста
Ранее в СМИ появилась информация об эпилептическом припадке телеведущего.
© Фото: Anatoly Lomokhov Global Look Press
Директор Диброва Табриз Шахиди не подтвердил информацию о госпитализации журналиста.
«Дмитрий чувствует себя хорошо. Диагноз не подтвердился», - сообщил директор Диброва.
Ранее в СМИ распространялась информация о том, что Диброва якобы экстренно увезли в больницу из кинотеатра «Октябрь» с приступом эпилепсии. Однако это информация не нашла подтверждения.