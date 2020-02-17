Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин намерен раскрыть ранее неизвестные факты о семье Байденов и как они связаны с Майданом.

На протяжении нескольких лет Шокин занимался делом о коррупции против газовой компании «Burisma», в которой работал сын вице-президента Соединенных Штатов Хантер Байден.

Однако после того, как Вашингтон предоставил Киеву займ в размере одного миллиарда долларов, экс-президент Украины Петр Порошенко распорядился о прекращении расследования, а затем и вовсе отстранил его от должности, так как США могли отозвать выделенные средства.

По словам Шокина, намеки о том, что необходимо прекращать дело в отношении «Burisma», появились летом 2015 года.

«Неоднократно, как только начинались какие-то более активные действия по "Burisma", начинались звонки, давление через президента Порошенко», - заявил Шокин.

Помимо этого он заявил, что его отравили ртутью, в результате чего ему с трудом удалось выжить, а причастен к этому Джо Байден.

«У меня было две остановки сердца. Для того, чтобы меня вернуть с того света были применены электрошокеры. Я не могу ходить, учился ходить заново», - пояснил бывший прокурор.

Также средства Байдена стали фигурантом расследования телеканала One America News, которое представлено в 50-минутном документальном фильме о событиях на Майдане.

«Давайте просто говорить начистоту: американское правительство, мы, твердо выступаем против переворотов. Кроме случаев, когда не выступаем. Потому что иногда насильственное свержение правительства в определенной стране служит интересам США. И хотя это неловко признавать, иногда мы очень даже поддерживаем переворот. Переворот на Майдане был одним из таких», - заявил автор картины Майкл Капутто.

Сейчас на истории о погибших на Майдане делают карьеру политики. В списке тех, кто якобы пал смертью храбрых, оказались случайные люди.

В свою очередь бывший министр юстиции Елена Лукаш в очередной раз сравнивает патриотические истории гибели с официальными уголовными делами по каждому герою Майдана.

«Ровно половина небесной сотни - это фальсификат. Это майдановцы, убитые майдановцами. Это люди, умершие от панкреатита, от ишемической болезни сердца, от переохлождения. Это человек, которого ударили в Львовской области кулаком в живот, он почему-то умер там же во Львовской области, стал героем небесной сотни», - сказала Лукаш.

Следствие по данному делу идет уже на протяжении 6 лет, однако никто так и не знает его результатов.