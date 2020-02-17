Шойгу прибыл в Рим

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу прибыл в столицу Италии. В Риме глава ведомства проведет переговоры с итальянским коллегой Лоренцо Гуэрини. Кроме того, на встрече будут присутствовать главы МИД обеих стран – таким образом, встреча состоится в формате «2+2».

Главными темами переговоров станут вопросы безопасности - как региональной, так и международной. Кроме того, стороны обсудят приоритетные темы военного сотрудничества между Россией и Италией.

Подготовка встречи глав МИД и Минобороны двух стран проводилась с октября 2019 года. Ранее ее анонсировала официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова.