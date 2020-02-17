Россия и Турция провели совместное патрулирование в Сирии

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской арабской республике Олег Журавлев сообщил, что военная полиция РФ совместно с турецкими военнослужащими провели патрулирование сирийско-турецкой границы.

По его словам, патрулирование проходило по нескольким маршрутам, в результате которого никаких происшествий отмечено не было.

«Очередная операция проходила по маршруту Камишлия - Шейрек - Деллик - Касра - Арада-Кебира - Касра - Таврат - Шавкат - Деллик -Шейрек - Камишлия в провинции Хасеке», - сказал Журавлев на брифинге.

Помимо этого российские военнослужащие провели патрулирование в городах Алеппо и Ракка, а также было организовано и воздушное патрулирование.