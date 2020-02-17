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Россиянам напомнили о длинных выходных и Дне защитника Отечества

Ирина Егорова
02:23 17.02.2020
24 февраля, понедельник, считается нерабочим днем.
Россиянам напомнили о длинных выходных и Дне защитника Отечества
© Фото: Евгений Епанчинцев, РИА Новости

С 22 по 24 февраля россиян ждут трехдневные выходные в связи с празднованием Дня защитника Отечества. Так как 23 февраля выпал на выходной день, его перенесли на понедельник. Таким образом, граждане России выйдут на работу только во вторник.

Раньше этот праздник носил другое название - День Красной армии, День Советской армии и Военно-морского флота. Отмечается он с 1922 года всеми мужчинами и женщинами, защищавших Родину.

Следующая сокращенная неделя ждет россиян в начале марта в связи с празднованием Международного женского дня 8 марта.

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