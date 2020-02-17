Пятеро погибших: легковушка протаранила бензовоз под Волгоградом

Страшное столкновение легкового автомобиля и бензовоза произошло на трассе под Волгоградом. Об этом сообщили в главном управлении МВД по региону.

Уточняется, что водитель легковушки выехал на встречную полосу, после чего врезался в пустой бензовоз.

«В результате ДТП водитель и четверо его пассажиров погибли», - сообщили РИА Новости сотрудники правоохранительных органов.

На данный момент обстоятельства произошедшего выясняются.