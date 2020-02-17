Вернулись из Китая: в Туле госпитализировали двух сотрудников автозавода

Тульские медики госпитализировали двух сотрудников местного завода, которые вернулись из Китайской народной республики. Об этом сообщает министерства здравоохранения Тульской области.

Мужчины являются китайскими сотрудниками автомобильного завода. Недавно они вернулись с родины и вызвали подозрения медиков в связи со вспышкой коронавируса. В ходе ежедневного осмотра врачи проявили настороженность и решили оставить двоих сотрудников под наблюдением.

«После госпитализации повышение температуры не зафиксировано. Сейчас мужчины чувствуют себя хорошо, находятся под наблюдением врачей», - говорится в сообщении ведомства.

Накануне в СМИ появилась информация, что эпицентром коронавируса стали научные лаборатории, которые располагаются в Ухане недалеко от рынка морепродуктов. На данный момент число заразившихся превышает 65 тысяч человек, около 1700 человек умерли от болезни.