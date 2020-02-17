Многоразовая ступень Falcon 9 рухнула в океан

Многоразовая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9 рухнула в океан при попытке приземлиться на плавучую платформу. Компания SpaceX вела прямую трансляцию запуска.

Falcon 9 стартовал с мыса Канаверал в 18:05 по московскому времени. Ракета должна вывести на орбиту 60 мини-спутников Starlink для создания системы спутникового интернета.

Ступень ракеты, предназначенная для многократного использования, упала правее платформы и погрузилась в Атлантический океан. Этот момент оказался зафиксирован камерой, расположенной на платформе.

Сеть Starlink предполагает вывод на орбиту множества малых спутников, благодаря которым доступ в Сеть появится у жителей отдаленных и труднодоступных районов. Эксперты компании SpaceX рассчитывают обеспечить высокоскоростной связью жителей юга США и закончить эту работу до конца 2020 года.