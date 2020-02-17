МИД Украины вызвал поверенного в делах РФ из-за браконьеров в Азовском море

По факту задержания четырех браконьеров в Азовском море Министерство иностранных дел Украины был вызван временный поверенный в делах России. Об этом говорится в заявлении опубликованном на сайте ведомства.

«Требуем от российской стороны неуклонно придерживаться своих международно-правовых обязательств и договоров, стороной которых она является, и безотлагательно предоставить исчерпывающую информацию относительно обстоятельств задержания украинского рыболовного судна и четырех членов его экипажа», - отмечается в тексте.

Помимо этого, в рамках встречи российской стороне было передано требование безотлагательно освободить украинских рыбаков, рыболовное судно и вернуть весь инвентарь.

В субботу, 15 февраля, в акватории Азовского моря российскими пограничниками были задержаны граждане Украины, у которых при проверке на корабле было обнаружено свыше 290 экземпляров камбалы калкан. Также выяснилось, что документов у граждан не оказалось. Для выяснения всех обстоятельств мужчины были доставлены в Керчь, после чего они признали свою вину в незаконном вылове рыбы.