Руководитель госпиталя в Ухане скончался от коронавируса

Руководитель госпиталя в Ухане умер от заражения коронавирусной инфекцией, пишет РИА Новости.

Незадолго до этого жертвой опасного вируса стал врач, который в числе первых предупреждал о вспышке заболевания.



Накануне в СМИ появилась информация, что эпицентром коронавируса стали научные лаборатории, которые располагаются в Ухане недалеко от рынка морепродуктов.

На данный момент, число заразившихся превышает 65 тысяч человек, жертвами стали - свыше 1700.