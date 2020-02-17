Руководитель госпиталя в Ухане скончался от коронавируса
По последним данным, жертвами опасной инфекции стали свыше 1700 человек.
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Руководитель госпиталя в Ухане умер от заражения коронавирусной инфекцией, пишет РИА Новости.
Незадолго до этого жертвой опасного вируса стал врач, который в числе первых предупреждал о вспышке заболевания.
Накануне в СМИ появилась информация, что эпицентром коронавируса стали научные лаборатории, которые располагаются в Ухане недалеко от рынка морепродуктов.
На данный момент, число заразившихся превышает 65 тысяч человек, жертвами стали - свыше 1700.