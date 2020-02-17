От алиментов не уйдешь: как новые поправки в законе изменят ответственность для родителей

Владимир Путин подписал законопроект о внесении изменений в статью «Участие родителей в дополнительных расходах на детей» Семейного кодекса, согласно которой, проживающий отдельно от ребенка родитель обязан оплачивать расходы, связанные с обеспечением жилья несовершеннолетнего в ином случае его могут привлечь к ответственности.

До этого момента при разводе родитель обязан был выплачивать 25% от заработанной платы в качестве алиментов, однако по статистике за 2018 год в базе службы судебных приставов находились около 1,6 миллиона дел о взыскании алиментов. С данной проблемой сталкиваются как простые граждане, так и представители звездного общества.

Татьяна Васильева уже несколько лет не может добиться выплат от отца своей дочери, долг которого превышает уже 800 тысяч рублей.

«Я пыталась с ним поговорить. На что он мне сказал: «Я никому ничем не обязан, никому ничего не должен как хочешь, так и крутись», - рассказала женщина «Звезде».

Сейчас дочка Яна ученица 5 класса - круглая отличница, мечтающая увидеть отца и показать все медали по каратэ, чтобы отец мог ею гордиться, однако он придумывает все новые способы как не платить алименты.

С подобной ситуацией столкнулась и бывшая жена хоккеиста NHL Никиты Зайцева Маргарита, у которой он силой забрал двух дочерей.

«Я предлагала ему, чтобы он оплачивал сад и квартиру - это меньше чем алименты по закону, но они хотят оставить все деньги в семье, поэтому и забрали детей», - пояснила Маргарита.

О местонахождении детей на данный момент девушка так ничего и не знает.

«Надо чтобы у матери не было ни квартиры, ни доли в квартире, ни возможности купить другую квартиру или снимать жилье, и чтобы у бабушки, дедушки, тоже не было квартиры. Как правило мужья говорят, вот у тебя есть родители, ты можешь жить с ними», - рассказала юрист Вера Губина об одном из аргументов неплательщиков.

С кем будет жить ребенок, по-прежнему решает суд. В бывшей семье Никиты Зайцева это решение на стороне матери, однако хоккеист, видимо, только на льду играет по правилам, поэтому его дети до сих пор не с мамой.