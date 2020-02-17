Посольство РФ в Японии прокомментировало ситуацию с зараженной россиянкой на лайнере Diamond Princess

Зараженная коронавирусом россиянка на борту лайнера Diamond Princess в ближайшее время будет доставлена в больницу, сообщила пресс-секретарь посольства РФ в Японии Татьяна Кочкина.

«В ближайшее время девушка будет доставлена в специальное медицинское учреждение, где ей будет оказана вся необходимая помощь, где она сможет получить все надлежащее лечение», - уточнила она «Звезде».

По ее словам, сотрудники посольства продолжают держать с ней связь, а также со всеми российскими гражданами на судне.

О том, что женщина была заражена коронавирусом на карантинном лайнере, стало известно накануне. Отмечается, что она - единственная заболевшая из российских туристов.