Предпринимаемые сегодня попытки реабилитировать генерала Власова опасны для общества и не несут за собой ничего хорошего. Такую точку зрения озвучил в эфире «Звезды» директор Института иностранных языков МПГУ Сергей Засорин.

«Она всегда опасная. Она, может быть, была еще опаснее в 90-е годы, потому что героизировали Власова. Но когда сегодня появилась идея фильм снять, проникновенный художественный фильм о генерале Власове, о его душевных переживаниях, о его совести, которая выплеснулась болезненно, это значит, что еще интерес к предателям не умер», - отметил публицист в студии программы «Открытый эфир».

Засорин обратил внимание на тот факт, то сегодня во всех странах бывшего Советского Союза в лучшем случае на равных галитчина и украинцы на украинских фронтах, а еще в более подходящем случае немцы подаются как освободители, а СССР - как оккупант.

На этом фоне, по мнению собеседника «Звезды», очень опасно сегодня даже пытаться воскрешать хотя бы сочувствие к генералу Власову.