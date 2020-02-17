В России появятся «умные» светофоры и приподнятые «зебры»

Минтранс готовит несколько нововведений, которые должны сделать дороги России безопаснее для пешеходов. Одно из них - приподнять пешеходные переходы. То есть, совместить «зебру» с «лежачим полицейским».

Подобные конструкции уже есть на некоторых улицах столицы и Подмосковья. По данным исследований, приподнятые зебры помогают снизить скорость машин на 20 километров в час и уменьшают число ДТП на 15%, сообщает газета «Известия».

Еще одно возможное нововведение - так называемые «умные светофоры», они оборудованы датчиками и при приближении человека сами переключаются на «зеленый». Такие светофоры уже работают во многих зарубежных городах, благодаря им число ДТП с участием пешеходов снизилось почти на четверть.