Путин назначил нового посла в Венесуэле
Также глава государства освободил от должности Владимира Заемского.
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Владимир Путин назначил Сергея Мелик-Багдасарова послом России в Венесуэле. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить Мелик-Багдасарова Сергея Михайловича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Боливарской Республике Венесуэла», - сказано в документе.
Другим указом глава государства освободил от должности Владимира Заемского, он находился на посту посла в Венесуэле и по совместительству в Республике Гаити и Доминиканской Республике.
Ранее Мелик-Багдасаров занимал должность замдиректора Латиноамериканского департамента российского МИД.