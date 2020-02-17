Шойгу посетил в Сербии выставку, посвященную защите страны от агрессии НАТО

Глава Минобороны России Сергей Шойгу посетил в музее Белграда выставку «Оборона-78». Она посвящена бомбардировкам Югославии авиацией НАТО в 1999 году, которые длились 78 дней.

На выставке были представлены документальные материалы и видеозаписи бомбардировок Югославии и боевых действий в Косово.

Шойгу рассказал, что в зале, где он сегодня встречался со своим сербским коллегой Александром Вулиным, он бывал не раз во время оказания помощи стране.

«Конечно, я помню то время, когда в Сербии свет включали по часам. Сегодня это, конечно, совсем другая страна, благодаря вашим заслугам, заслугам президента, правительства. И это нас, как ваших друзей, не может не радовать», - добавил глава российского военного ведомства.

Министр добавил, что народы России и Сербии на протяжении столетий вместе сражались с общими врагами. Он отметил, что агрессия НАТО по отношению к Югославии привела к жертвам среди гражданского населения, разрушению инфраструктуры и экономическому кризису.

Двадцать четвертого марта 1999 года силы НАТО начали военную операцию против Югославии под кодовым названием «Союзная сила». ВВС альянса в течение нескольких месяцев нанесли серию ракетно-бомбовых ударов по территории Союзной Республики Югославия.

Формальным поводом для авиаударов стали обвинения в адрес официального Белграда в проведении этнических чисток против албанского населения Косово. Совет Безопасности ООН не давал разрешения на бомбардировку Югославии. Тогда жертвами агрессии войск альянса стали около двух тысяч мирных людей, были разрушены объекты инфраструктуры, административные здания, жилые дома.