Пила алкоголь, ругалась и скандалила: пассажирка рейса Петербург - Сочи устроила дебош

Пассажиры рейса Петербург - Сочи провели в воздухе три беспокойных часа. На борту лайнера оказалась дебоширка: девушка выпивала алкоголь прямо в кресле, громко ругалась и скандалила со стюардами.

Также она угрожала расправой соседям, сообщив, что два дня назад вышла из психиатрической больницы.

После приземления в Сочи она продолжила буянить. В результате дебоширку передали сотрудникам полиции, они сочли такое поведение женщины мелким хулиганством.