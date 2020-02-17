Лавров вручил юбилейные медали ветеранам в Мюнхене

Глава российского МИД Сергей Лавров вручил медали, приуроченные к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, семерым ветеранам. Церемония прошла в здании Генерального консульства России в Мюнхене.

Министр иностранных дел передал юбилейные награды участникам боев, которые сражались под Смоленском, на Курской Дуге, участвовали в форсировании Днепра, освобождении Белоруссии, Варшавы и концлагеря Освенцим.

Лавров отметил, что эти медали очень важны для всех, поскольку помогают подчеркивать историческую правду и не забывать подвиги, которые совершили миллионы советских людей.

В Мюнхене Лавров находится с рабочим визитом. Накануне там завершилась 56-я Мюнхенская конференция по безопасности.