Две главные угрозы для Америки: зачем Пентагон так раздувает бюджет

В США представлен проект бюджета Пентагона на 2021 год. 12 февраля стало известно, что он составит рекордные 740 млрд долларов. Причем эта цифра не окончательная. По сравнению с нынешним годом, Штаты хотят увеличить оборонные расходы еще как минимум на два с половиной миллиарда долларов.

В Белом доме не скрывают - львиная доля средств пойдет на противодействие двум основным угрозам Америки. В Вашингтоне ими сегодня считают Россию и Китай. Впервые военные США приложили к проекту бюджета красочную иллюстрацию. А именно - карту активности военно-морских флотов России и Китая в Мировом океане.

С начала 90-х годов прошлого века военный флот США безоговорочно хозяйничал в Мировом океане. Именно на этом доминировании десятилетиями выстраивалась вся военная доктрина Соединенных Штатов.

«И уже русских нет, и вдруг они опять тут появляются, да еще на каких-то более современных новых подводных лодках, которые они не обнаруживают уже. Поэтому забеспокоились. Российский Военно-морской флот не просто возвращается, он продолжает и наращивает свое присутствие в Мировом океане. В той степени, в какой позволяет ему наша промышленность, экономическая политика государства в обеспечении корабельным составом», - уверен вице-адмирал, бывший начальник оперативного управления Главного штаба ВМФ РФ Виктор Патрушев.

Полный выпуск программы «Специальный репортаж» смотрите на телеканале «Звезда».