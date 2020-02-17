Морские монстры: почему Атлантика больше не зона господства США

С начала 90-х годов прошлого века военный флот США безоговорочно хозяйничал в мировом океане. Именно на этом доминировании десятилетиями выстраивалась вся военная доктрина Соединенных Штатов. Но теперь Вашингтон обеспокоен тем, что Россия и Китай наращивают свои военно-морские силы и расширяют зоны военного патрулирования.

6 февраля командующий Вторым флотом США вице-адмирал Эндрю Льюис заявил, что американские корабли перестали чувствовать себя в безопасности, особенно в родной для них Атлантике.

«Мы видим увеличившееся число российских субмарин в Атлантике, которые могут находиться в походе долгое время и оснащены смертоносным оружием. Из-за развертывания более совершенных и тихих российских субмарин американские ВМС больше не рассматривают Атлантику как зону своего "неоспоримого" господства», - заявил он.

Признание действительно сенсационное. Еще вчера США открыто называли себя хозяевами морей, а сегодня российские субмарины ставят Вашингтон в тупик.

Американский журнал The National Interest опубликовал статью, где назвал 5 лучших подводных лодок мира, три из которых - российские.

«Способны уничтожить в течение получаса. Поэтому тут не то что монстром, а ужасом назовешь, ночным кошмаром, чем угодно. Но они еще и способны держать в напряжении и при любом удобном случае напоминать о себе. Если наши партнеры и друзья закадычные сами не нарвутся на эти комплименты», - уверен контр-адмирал, действительный член Академии военных наук Владимир Дудко.

Самыми бесшумными и грозными на сегодня являются российские атомные подводные лодки серии «Борей». Сейчас на вооружении ВМФ России стоит 3 таких крейсера: «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах». В этом году флот пополнится еще двумя субмаринами усовершенствованного проекта «Борей-А», которых на Западе уже называют не иначе, как «морскими монстрами».

«Монстрами их прозвали за их неудержимую ударную мощь. В остальном это лодки, которые обладают минимальной шумностью. Шумность их равна шумности моря. Лодку выделить невозможно», - говорит Дудко.

Полный выпуск программы «Специальный репортаж» смотрите на телеканале «Звезда».