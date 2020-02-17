Совсем иные цели: на кого направлены ядерные заряды США

В начале февраля заместитель министра обороны США Джон Руд заявил об оснащении американских подлодок ядерными зарядами малой мощности. Пока на создание таких зарядов в США истратили чуть более 100 млн долларов. Американский флот уже оснастил ими две субмарины класса «Огайо».

При этом, по словам Руда, это направлено на так называемое сдерживание России. Заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин объяснил журналистам «Специального репортажа», стоит ли нашей стране этого опасаться.

«Это к России не имеет никакого отношения. Вы сами посудите, если у вас на подводной лодке стоит межконтинентальная баллистическая ракета против России. Зачем им на меньшую менять. Меняется она для того, чтобы нанести удар по Китаю или по неядерным странам, которые ничем не могут ответить», - уверен он.

Тогда при чем здесь формулировка «для сдерживания России»? Не пропустите новый выпуск программы «Специальный репортаж» 17 февраля в 18.30 на телеканале «Звезда».