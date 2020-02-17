МИД РФ сообщил о возможной угрозе для космической безопасности со стороны США
По данным ведомства, реализуя оружейно-космические планы, будет нанесен непоправимый вред всей системе безопасности.
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Использование космоса для проведения боевых операций Соединенными Штатами может обернуться серьезными последствиями для космической безопасности, сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.
«Реализация оружейно-космических планов США нанесет непоправимый урон действующей системе безопасности космической деятельности», - сообщили РИА Новости в ведомстве.
По их словам, космическое пространство необходимо исследовать только в мирных целях.