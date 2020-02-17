«Юнармия» подписала соглашение с командованием ВКС и Российским союзом ветеранов

Всероссийское движение «Юнармия» подписало соглашение о сотрудничестве с Главным командованием Воздушно-космических сил и общественной организацией «Российский Союз ветеранов». Церемония состоялась в Центре показа авиационной техники имени Ивана Кожедуба в подмосковной Кубинке.

Подписание соглашения с ВКС России даст возможность подросткам заниматься по профильным авиационно-космическим программам. В частности, юнармейцы будут посещать предприятия оборонки, знакомиться со спецификой их работы, встречаться с передовиками и новаторами производств. Подписи в документе поставили начальник Главного штаба «Юнармии» Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко и заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами по военно-политической работе генерал-майор Александр Максимцев.

«Наше движение имеет более 50 соглашений с различными предприятиями и общественными организациями. Сегодня мы договорились о совместной работе с Воздушно-космическими силами России. У нас есть юнги, десантеры, теперь будем развивать и юнармейское авиационно-космическое направление. Это хорошее подспорье для выбора будущей профессии», - подчеркнул Роман Романенко.

Также ряды «Юнармии» пополнили школьники из Якутии и Московской области. Отрядам вручили знамена и сертификаты. Информационно-технологическому лицею №24 из города Нерюнгри - имени Героя Советского Союза Михаила Водопьянова, Вилюйской школе №1 - имени Героя Советского Союза Евгения Хрунова и школе №5 Солнечногорска - имени генерал-полковника Владимира Стрельникова.

Кроме того, «Юнармия» подписала соглашение с общественной организацией «Российский Союз ветеранов». В ближайшей перспективе - совместные акции в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.